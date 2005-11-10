Cruciani: "Salernitana e Bari son da Serie A, a differenza del Monza che non ha pubblico adeguato"

Nel corso del podcast Numer1, al quale ha partecipato insieme a Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini, il noto conduttore radiofonico e giornalista Giuseppe Cruciani ha parlato di calcio e, nel dettaglio, di Salernitana-Bari, gara che si è giocata domenica in occasione dell'8ª giornata del campionato di Serie C, Girone C. Un match vinto dai granata, ma la nota è stata relativa al pubblico.

Ecco le parole di Cruciani: "Salernitana e Bari meriterebbero la Serie A, al contrario - e lo dico senza offendere nessuno - di società bravissime a livello operativo che non hanno però un pubblico adeguato. Un esempio? Il Monza".