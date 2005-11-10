La Serie A lancia la Coppa Italia 'all'inglese'. Intanto volano gli stracci per la FIGC

Nel corso del Social Football Summit di Torino si è tenuta anche un'assemblea di Lega Serie A, con le parti che si sono riunite per discutere - tra le altre cose - anche della nuova formula della Coppa Italia. La coppa nazionale nel 2027 potrebbe cambiare volto e ampliare la platea, almeno fino al 2030, a 72 squadre rispetto alle 44 che vi prendono parte allo stato attuale delle cose. L'impatto principale sarebbe nei confronti della Serie C, che passerebbe da 4 a 32 rappresentanti. La terza divisione professionistica chiede però di chiudere l'ingresso alle squadre B. Ora sarà il mercato (leggi offerte per i diritti TV) a indicare la strada da seguire.

C'è il caso della doppia firma Genoa

Nel frattempo però, a proposito di massimi sistemi del calcio italiano, stanno per volare ufficialmente gli stracci nella corsa alla FIGC. Ci sarà da decidere a proposito della 'doppia firma' del Genoa, che avrebbe inizialmente firmato a favore di Galliani e poi appoggiato Malagò, consentendogli di raggiungere il numero minimo di preferenze necessario per essere considerato candidato di Lega. Dalle 11 ottenute, scenderebbe a 10: nel caso in cui il ricorso di Galliani venisse accolto, sarebbe però Malagò a quel punto ad appellarsi. Insomma, c'è aria di cul de sac.

La FIGC si costituirà in giudizio al TFN

Come vi abbiamo raccontato, tra l'altro, c'è la posizione della Federcalcio stessa di cui dover tenere di conto. La FIGC infatti si costituirà in giudizio davanti al Tribunale Federale Nazionale, chiamato da Galliani a pronunciarsi su una richiesta di sospensione del procedimento elettorale.