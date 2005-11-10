Nations League, i verdetti del Gruppo 3 di Lega A: Inghilterra prima, Croazia agli spareggi
Paolo Lora Lamia
Il Gruppo 3 della Lega A di Nations League si chiude con un risultato a sorpresa, ovvero il successo dell'Inghilterra per 2-3 sul campo della Spagna. Tre Leoni avanti 0-3, poi quasi raggiunti anche per l'inferiorità numerica ma capaci di resistere e guadagnare il primo posto nel girone. Entrambe, già da tempo, erano certe della qualificazione ai quarti di finale di Nations League. Nell'altra sfida, 2-1 della Croazia sulla Repubblica Ceca: essendo una delle due peggiori terze, la Nazionale di Bilic andrà agli spareggi per evitare la retrocessione in Lega B.
I risultati
Croazia-Repubblica Ceca 2-1
2' Perisic (C), 84' Hlozek (R), 87' Majer (C)
Spagna-Inghilterra 2-3
45' rig. Kane (I), 53' Konsa (I), 57' White (I), 65' rig. Oyarzabal (S), 75' Nico Williams (S)
La classifica del Gruppo 3 di Lega A
1. Inghilterra 15
2. Spagna 15
3. Croazia 6
4. Repubblica Ceca 0