Croazia-Repubblica Ceca, le formazioni ufficiali: Baturina-Sucic, trequarti che sa di A

Due outsider che hanno spesso incantato il calcio europeo e non solo e che, per quanto riguarda stasera, si incorciano un match non tra i più importanti della loro storia. Si tratta di Croazia e Repubblica Ceca, avversarie nel Gruppo 3 della Lega A di Nations League. In palio il terzo posto, con i croati avanti avendo 3 punti di vantaggio.

Tanta Serie A nell'undici croato. Baturina e Sucic nel trio tra le linee, insieme all'ex interista Perisic. Modric mente del centrocampo, mentre in difesa trova spazio caleta-Car del Sassuolo. 4-2-3-1 oltre che per Bilic, anche da parte del rivale ceco. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Croazia-Repubblica Ceca

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Baturina, Sucic, Perisic; Beljio. Ct: Bilic

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Kinsky; Coufal, Vlcek, Zima, Slama; Kral, Cerv; Hopi, Sadilak, Kabongo; Hlozek. Ct: Denia