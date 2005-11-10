Belgio ai quarti, Albania e Montenegro salgono in Lega B: i risultati di Nations League
Paolo Lora Lamia
Nella domenica di Nations League, emozioni a non finire e qualche colpo di scena nei gironi coinvolti. Per quanto riguarda il Gruppo 1, primo posto alla Francia (grazie al 2-1 sulla Turchia) e sorpasso last minute del Belgio sull'Italia (con annessa qualificazione ai quarti di finale). Turno che avevano conquistato già da tempo Inghilterra e Spagna, con la squadra di Tuchel che termina davanti alla Roja. Terzo posto e spareggio per evitare la retrocessione, invece, per la Croazia che batte 2-1 la Repubblica Ceca. Vincono i rispettivi gironi di Lega C Albania e Montenegro, chiudendo rispettivamente davanti a Bielorussia e Cipro e salendo in Lega B.
LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DEI GIRONI DI NATIONS LEAGUE
La classifica finale del Gruppo 1 di Lega A
Francia 13
Belgio 12
Italia 10
Turchia 0
La classifica finale del Gruppo 3 di Lega A
1. Inghilterra 15
2. Spagna 15
3. Croazia 6
4. Repubblica Ceca 0
La classifica finale del Gruppo 1 di Lega C
1. Albania 15
2. Bielorussia 10
3. Finlandia 10
4. San Marino 0
La classifica finale nel Gruppo 2 di Lega C
1. Montenegro 16 punti
2. Cipro 8 punti
3. Armenia 6 punti
4. Lettonia 2 punti