Dalmat sulla corsa scudetto: "Lazio e Roma mi fanno paura ma spero vinca l'Inter"

Corsa sempre più serrata in vetta alla classifica. Guida la Lazio di Gennaro Gattuso ma nell'ultimo turno prima della sosta l'Inter è tornata prepotentemente in corsa superando 2-0 il Como e sfruttando il pari dei biancocelesti a Napoli. Alle spalle poi c'è la Roma con il Milan al quarto posto un punto sopra i lariani. Tante squadre e un quadro sempre più difficile da delineare. Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, l'ex nerazzurro Stephane Dalmat ha dichiarato:

"Per lo scudetto le squadre che mi fanno paura e hanno dimostrato di poter competere fino alla fine sono le due della Capitale, Lazio e Roma. Ma resto attento anche al Milan, anche se non ci credo troppo sui rossoneri. La cosa più importante è che alla fine vinca l'Inter!".