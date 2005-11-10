Dalmat sulla corsa scudetto: "Lazio e Roma mi fanno paura ma spero vinca l'Inter"TMW
Andrea Piras
Corsa sempre più serrata in vetta alla classifica. Guida la Lazio di Gennaro Gattuso ma nell'ultimo turno prima della sosta l'Inter è tornata prepotentemente in corsa superando 2-0 il Como e sfruttando il pari dei biancocelesti a Napoli. Alle spalle poi c'è la Roma con il Milan al quarto posto un punto sopra i lariani. Tante squadre e un quadro sempre più difficile da delineare. Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, l'ex nerazzurro Stephane Dalmat ha dichiarato:
"Per lo scudetto le squadre che mi fanno paura e hanno dimostrato di poter competere fino alla fine sono le due della Capitale, Lazio e Roma. Ma resto attento anche al Milan, anche se non ci credo troppo sui rossoneri. La cosa più importante è che alla fine vinca l'Inter!".