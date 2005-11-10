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Sassuolo, D'Aversa: "Se Bowie giocherà dipende solo da lui. Il campo determina la formazione"

Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 13:22Serie A
12.11.2026 13:22Serie A
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Il nuovo mister neroverde sulle scelte di formazione: "Spesso aspetto anche l'ultimo secondo, guardo anche come salgono sul pullman"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto D'Aversa, tecnico del Sassuolo, ha parlato oggi in conferenza stampa presentandosi come nuovo allenatore, spiegando anche di aver visto buoni ritmi nella squadra: "Non credo che la condizione sia così precaria, poi dipende da cosa chiede l'allenatore. Se si richiede un predominio del possesso è diverso a chi richiede intensità, se si gioca in riferimento all'uomo, le componenti possono essere diverse. Quello che mi è piaciuto è che il gruppo ha predisposizione al lavoro ed è importante, poi con il rientro dei nazionali, possiamo fare un discorso generale. Quando c'è un cambio di allenatore si va a 200all'ora ma questo deve rimanere fino alla fine. Qui abbiamo tutto, dal cancello si vedono 3-4 campi, questo deve essere un vantaggio e non bisogna ovattarsi sul fatto di avere tanto, perché il ds è quello che costruisce la squadra, la famiglia Squinzi è leader a livello mondiale, noi dobbiamo portare dei risultati".

Al di là degli aspetti tattici, cosa pensa di poter dare a questa squadra? Lei è abituato a dare una certa struttura, Bowie è un giocatore fisico, ha sempre giocato con un attaccante di questo tipo: avrà maggiore minutaggio?
"Questo dipende solo da lui. Io l'unica forma che posso avere nel rispetto dei miei ragazzi è valutare il lavoro durante la settimana. L'allenatore bravo non esiste, quello che può far giocare contemporaneamente 30 giocatori non esiste, e dunque passa dai giocatori, il campo determina la formazione, io aspetto sempre l'ultimo secondo per la formazione, perché aspetto anche l'ultimo secondo, guardo anche come salgono sul pullman, quindi non chiedetemi la formazione".

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