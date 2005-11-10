L'ex ds della Cremonese: "Floriani Mussolini sarà ambito da top club, ha un motore da Premier"

Simone Giacchetta, ex direttore sportivo della Cremonese, ha parlato di Romano Floriano Mussolini nel corso dell'intervista rilasciata a LaLazioSiamoNoi. Il dirigente lo ha avuto proprio qualche anno fa in grigiorosso e ieri per il classe 2003 è arrivato il rinnovo con i biancocelesti fino al 2031: "Mi aspettavo questo suo rendimento, ha così tante qualità che è impossibile non accorgersene".

Cosa l'aveva colpito di lui?

"È un ragazzo strepitoso per educazione, mentalità e cultura; come atleta ha un motore da Premier League, può solo migliorare tecnicamente e acquisendo sempre più certezze. Sono sicuro che attraverso l’umiltà e il lavoro diventerà un titolarissimo della Lazio. E in futuro sarà ambito da tanti top club, anche internazionali".

Perché la Cremonese non l'ha riscattato?

"Purtroppo la retrocessione ha frenato quest'operazione, ma se fossi rimasto avrei fatto di tutto per acquistarlo. Non parliamo di cifre: era un'affare da chiudere senza dubbio, anche perché oggi Romano vale almeno cinque volte tanto. Sarebbe potuto diventare un patrimonio tecnico e finanziario molto importante per il club, che si è spesso distinto per lo sviluppo di giovani talenti passati poi per la Nazionale. Ne sono un esempio Carnesecchi, Valeri, Okoli, Gaetano, Fagioli e tanti altri".