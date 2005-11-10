Minotti: "La Danimarca ha voluto fortemente la vittoria, Portogallo distratto stasera"
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Paolo Lora Lamia
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ieri alle 23:55Calcio estero
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14.11.2026 23:55Calcio estero
L'ex difensore dopo il 4-1 di Hojlund e compagni ai lusitani: "Decisiva la doppietta del centravanti del Napoli, ha chiuso la gara".
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Vittoria clamorosa della Danimarca, per 1-4 in trasferta contro il Portogallo. Lorenzo Minotti, negli studi di Sky, ha analizzato cos' la partita: "La Danimarca ha meritato questa vittoria e l'ha voluta fortemente. Contro la Norvegia avrà due risultati su tre".
Due parole anche sui lusitani: "Portogallo distratto, dall'evento legato a Ronaldo e dalla classifica. Ad inizio ripresa sembrava che potesse rientrare in partita, ma è stata brava la Danimarca a stoppare subito questo tentativo con una doppietta di Hojlund".
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