Portogallo, Jorge Jesus deluso dopo il ko con la Danimarca: "Pensavo potessimo far meglio"

Pesante battuta d'arresto per il Portogallo, sconfitto 4-1 dalla Danimarca in Nations League. Una serata complicata per la nazionale lusitana, che ha sofferto soprattutto nella ripresa, senza riuscire a trovare le contromisure agli attacchi avversari. Al termine dell'incontro, il commissario tecnico Jorge Jesus ha riconosciuto le difficoltà della propria squadra, soffermandosi in particolare sulla scarsa solidità difensiva e sull'incapacità di reagire alla pressione dei danesi.

Jorge Jesus: "Non siamo stati solidi in difesa, soprattutto nel secondo tempo"

Intervistato da RTP, il ct portoghese ha analizzato così la prestazione: "Nel complesso, non siamo stati solidi in difesa come lo eravamo stati in Danimarca. Non siamo riusciti a contenere gli attacchi danesi, soprattutto nel secondo tempo. Pensavo che la squadra potesse fare meglio e cercare di migliorare, ma non ci siamo riusciti". Un'ammissione delle difficoltà incontrate dal Portogallo, incapace di arginare le iniziative offensive degli avversari.

Jorge Jesus: "La Danimarca ha neutralizzato il nostro gioco con un pressing intenso"

Il commissario tecnico ha poi approfondito gli aspetti tattici che hanno determinato la sconfitta: "La Danimarca è riuscita a neutralizzare il nostro gioco grazie a una marcatura diretta e a un pressing molto intenso. Oggi il nostro secondo attaccante non ha potuto giocare tra le linee. Non siamo riusciti a prendere il sopravvento per via centrale. I loro giocatori si sono trovati smarcati e ci hanno sorpreso con due cross e due gol". Secondo Jorge Jesus, dunque, la capacità dei danesi di impedire al Portogallo di sviluppare il proprio gioco attraverso il centrocampo è stata una delle chiavi dell'incontro.