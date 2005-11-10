Segna e sogna, Gustavo Varela. E con lui i tifosi del Monza. L'attaccante portoghese si conferma sempre più capocannoniere del campionato, uno dei protagonisti assoluti di questa prima parte di stagione, mostrando un repertorio offensivo completo e una straordinaria facilità nel trovare la porta. L'ultima dimostrazione è arrivata contro la Fiorentina, con una doppietta impreziosita da una splendida rete di tacco e da un calcio di rigore trasformato con precisione. Colpi che fanno salire a quota 11 il suo bottino in campionato. E prestazioni che stanno facendo crescere ulteriormente l'interesse attorno al portoghese, destinato a diventare uno dei nomi più discussi delle prossime sessioni di mercato.

Barcellona, Juventus e Napoli su Varela: Manna ha già incontrato gli agenti

La concorrenza per il talento del Monza si fa sempre più agguerrita. Dall'estero, l'ultima società a manifestare interesse è stata il Barcellona, mentre in Italia Juventus e Napoli seguono il giocatore già da diverse settimane. Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha anche incontrato gli agenti dell'attaccante per approfondire la situazione. Più recente, invece, l'interesse dell'Inter, che starebbe valutando soprattutto un'operazione in vista della prossima estate. Non a caso, il direttore sportivo nerazzurro Dario Baccin e il Director of Football Development Simone Lo Schiavo erano presenti in tribuna all'U-Power Stadium per osservare Varela e il compagno Jay Robinson.

Il Monza fissa il prezzo: 50 milioni per lasciar partire Varela

La posizione del Monza resta però chiara. Con la squadra impegnata nella lotta per la salvezza, una cessione di Varela durante il mercato di gennaio appare complicata. Il discorso potrebbe cambiare in estate, quando i brianzoli sarebbero pronti a valutare offerte importanti. La valutazione del cartellino si aggira attorno ai 50 milioni di euro, cifra destinata a rappresentare il punto di partenza per eventuali trattative. Intanto il portoghese continua a rispondere sul campo: ogni gol aumenta il suo peso nelle gerarchie del mercato europeo. E pure il costo del suo cartellino.