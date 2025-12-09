De Ketelaere ribalta il risultato: stavolta fa tutto da solo e l'Atalanta è sul 2-1 col Chelsea
Charles De Ketelaere ribalta il risultato a Bergamo. Punizione sulla trequarti battuta velocemente dai nerazzurri, con De Roon che serve il belga e il pupillo di Palladino che, a sua volta, scarica in rete il bolide del 2-1 all'83'. Troppo molle la difesa del Chelsea in quest'occasione, Atalanta meritatamente in vantaggio.
