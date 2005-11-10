Brutto passo falso per la Fiorentina, che dopo tre risultati utili consecutivi crolla 3-0 sul campo del Monza. I viola restano così bloccati a quota 9 punti in classifica, subendo il sorpasso diretto proprio dei biancorossi di Ivan Juric, che interrompono una striscia di quattro sconfitte di fila e salgono a 10. Al termine della sfida, il portiere gigliato David De Gea è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Parto subito dalle parole del tuo allenatore Vanoli, secondo cui non si possono risolvere le cose da soli ma bisogna giocare da squadra. Ci spieghi cos'è successo e cosa significa che vi è mancata l'umiltà?

"Forse pensiamo di poter arrivare qui e vincere facilmente, ma così non va bene perché dobbiamo capire che il campionato italiano è difficile. Loro hanno avuto più fame di noi, e sicuramente solo con questo hanno vinto la partita. Dobbiamo capire subito dove siamo, per quale squadra stiamo giocando e in che campionato giochiamo: dobbiamo farlo tutti insieme, come squadra, e continuare a lavorare forte perché domenica abbiamo un'altra gara dura e dobbiamo iniziare a fare punti".

Sembra un po' come l'anno scorso: quando pare che la Fiorentina stia risalendo, come prima della sosta in cui stavate giocando bene e migliorando, ritornano sempre gli stessi errori e alla prima difficoltà la squadra si scioglie. Perché accade questo?

"È vero, perché abbiamo disputato 40-44 minuti buoni in cui penso avremmo anche meritato di passare in vantaggio, ma dopo che loro hanno ottenuto questo rigore siamo andati sotto 1-0 e sembrava che la partita fosse già finita. Nella ripresa è successo lo stesso: abbiamo subito subito un altro gol e la gara si è chiusa lì, abbiamo abbassato il livello e abbiamo incassato tre reti come l'altra volta. Così è complicato: prendere due o tre gol a partita rende tutto difficilissimo".

Con noi c'è un tuo collega che ha giocato tanti anni in Serie A, Andrea Consigli: anche lui ha vissuto momenti difficili da portiere vedendo la propria squadra concedere tanto da dentro l'area. Qual è il tuo umore in una fase in cui subisci tiri da posizioni difficili da parare e con poca copertura dai compagni, tu che hai giocato anche ad altri livelli e per altri obiettivi?

"Non è facile, come hai detto tu subiamo gol troppo facilmente. Però questo è un lavoro di squadra: non riguarda soltanto i difensori o me che sto in porta, ma l'intero collettivo. Dobbiamo iniziare la fase difensiva dagli attaccanti e poi proseguire ovviamente con i difensori, perché è un compito di tutta la squadra. È vero che stiamo subendo due o tre reti in tutte le partite concedendo tante occasioni: lì manca sicuramente qualcosa e dobbiamo uscire da questa situazione tutti insieme".

Oltre alle parate in campo devi farne molte anche fuori, perché in questo momento a Firenze ci sono critiche negative pure nei tuoi confronti. Come le vivi? Le ascolti o te le fai scivolare addosso?

"Per fortuna ho giocato a calcio per tanto tempo e anche in grandi squadre, dove si sente davvero la pressione. Qui sono tranquillo: so che attraversiamo momenti difficili, ma bisogna guardare avanti, avere un po' di fiducia in se stessi e nella squadra e proseguire senza ascoltare ciò che viene detto fuori".

Un'ultima battuta prima di salutarti: Vanoli era molto arrabbiato stasera negli spogliatoi?

"Sì, Vanoli era molto arrabbiato, ma lo erano tutti negli spogliatoi: ovviamente eravamo tutti molto arrabbiati, è chiaro".