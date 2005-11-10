Llorente netto: "Alla Juve manca un po' tutto. Preoccupanti le ultime gare di Kolo Muani"

"Alla Juve manca un po’ tutto". Non scende a compromessi Fernando Llorente, ex attaccante bianconero, nell'intervista a TuttoSport per trattare la situazione nella quale si trova la banda di Luciano Spalletti, attualmente ottava in classifica e a sei lunghezze di ritardo dal treno per la Champions League. "Sono arrivato a Torino che avevamo una squadra composta da un’ossatura di italiani. Poi c’erano anche giocatori che facevano la differenza come Tevez, Vidal e Pogba. Eravamo una squadra molto solida, unita e con alcuni fuoriclasse. E poi sono convinto che manchino anche simboli di juventinità come Del Piero o Marchisio, qualcuno che abbia coscienza del mondo Juve e che lo sappia trasmettere ai nuovi arrivati".

Da ex centravanti, Llorente ha preso in esame anche le prestazioni di Randal Kolo Muani, che fatica a segnare in bianconero (solo un gol in Serie A): Nella sua testa possono esserci tante cose, ogni giocatore ha i propri problemi. Non esiste solo il calcio. Credo che gli manchi fiducia nei propri mezzi, nonostante Spalletti lo faccia giocare sempre: ha un potenziale impressionante, ma in questo momento non so cosa gli stia capitando. Le ultime prestazioni sono un pochino preoccupanti".

Poi si è focalizzato sulla gestione di Kolo Muani da parte di Spalletti, che non smette mai di inserirlo e dargli una chance: "L'allenatore sa quando è meglio continuare a insistere oppure far riposare un giocatore, dipende dalla sua mentalità. Poi, certo, il problema di questa squadra non è mica soltanto Kolo Muani", la sottolineatura finale di Llorente.