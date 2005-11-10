Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Busio: "Venezia è la mia città, parte del mio cuore. Guardiola ct USA? Speriamo! Mi piacerebbe"

TMW
Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 19:07Serie A
16.11.2026 19:07Serie A
Fonti preferite
Il centrocampista americano parla così a margine del Gran Galà del Calcio – Rever: "I proprietari hanno messo tanti soldi nel club"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Premiato come miglior centrocampista della scorsa stagione al Gran Galà del Calcio – Rever, il giocatore del Venezia Gianluca Busio ha parlato così della promozione in A ottenuta coi lagunari: "La stagione scorsa è stata molto bella e speciale. Io sono orgoglioso di questo e felice. Cos'è diventata per me Venezia? È la mia città, è parte del mio cuore. Sono lì da sei anni ed è una città con dei tifosi bellissimi".

È arrivato il mister Davide Nicola, due vittorie importanti. Soprattutto andare alla pausa con una vittoria importante come quella con Udinese, immagino vi abbia dato tanta spinta.
"Sì, tre punti molto importanti. Adesso dobbiamo continuare così, ma sono sicuro che arriviamo con un mister molto forte e siamo pronti a lavorare per i nostri obiettivi".

Alla ripresa c'è la Juventus.
"Sì, è una partita difficile, ma è bello giocare contro la squadra più forte in Italia. Dobbiamo essere pronti. È una partita molto bella".

Da mister Stroppa al mister Nicola si è visto in alcune occasioni un Venezia davvero diverso.
"Sì, adesso la squadra è più difensiva, perché prendiamo tanti gol. Nelle ultime sei partite abbiamo preso tanti gol e lui sa questo. Adesso dobbiamo migliorare in quell'aspetto perché la fase difensiva ci sta. Dobbiamo fare gol, ma adesso dobbiamo difendere".

Tu sei in Italia da tanto tempo. Stai notando un diverso livello di qualità nel calcio italiano? C'è anche un nuovo metodo arbitrale. Da questo punto di vista stai notando qualcosa di nuovo?
"Sì, sono qui da sei anni. Adesso mi sento un po' più italiano, non solo in calcio, ma anche fuori dal campo. Dopo pochi anni in campo sento più fiducia e è più facile per me giocare".

Da statunitense, Pochettino ha lasciato la panchina degli Stati Uniti. Sognavi anche tu Guardiola in panchina?
"Speriamo, voglio lavorare con Pep. È una cosa che non posso pensare, ma speriamo che lui sia il nuovo mister".

Nei giorni scorsi abbiamo visto anche un bel progetto del Venezia. Un nuovo stadio, tutto quello che c'è fuori dal campo. Questo dà la dimostrazione del progetto importante che c'è a questo momento a Venezia. Cosa ne pensi? Ti è piaciuto?
"Sì, hanno fatto tanto per aiutare la squadra. Hanno messo tanti soldi, migliorando la squadra anche in campo. Per me si vede da tanti anni che stanno migliorando ogni anno. Per noi è una cosa che si vede anche in campo".

Sei qua come miglior centrocampista della scorsa stagione. In seguito alla scorsa stagione c'è stata qualche possibilità di lasciare Venezia? C'è qualche richiesta da parte di club anche inglesi per la scorsa stagione?
"Non lo so, ho parlato con il mio agente e lui fa tutto. Io ho detto subito che voglio rimanere con Venezia in Serie A. Poi vediamo cosa facciamo. Io non lo so, devi parlare con i miei agenti".

Fonte: da Arezzo, Simone Bernabei

Articoli correlati

Immagine news 1
Venezia, Busio: "Dobbiamo fare attenzione in fase difensiva, anche le mezzali"
Immagine news 2
Domani Genoa-Venezia, i convocati di Nicola: recuperati Busio e Bella-Kotchap
Immagine news 3
Venezia, tegola Busio: distrazione intratendinea del bicipite femorale. Fuori 6-8 settimane

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
19:42 Serie A
Grecia-Serbia, le formazioni ufficiali: Mandas e Douvikas titolari, Vanja in panchina
Immagine news 2
19:38 Serie ATMW
TMWDida: "Al Milan non si può sbagliare, ma Amorim è capace. Galliani in Figc? Tifo per lui"
Immagine news 3
19:25 Serie ATMW
TMWRoma, D'Amico sfoglia la margherita per l'attacco. Da Endrick a Cambiaghi: il punto
Immagine news 4
19:23 Serie A
Lazio, Isaksen esalta Provstgaard: “Il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via"
Immagine news 5
19:18 Serie ATMW
TMWIl pragmatismo e i trofei di Chivu battono il miracolo di Fabregas. Ma soltanto di poco
Immagine news 6
19:18 Serie A
Qual. Coppa d'Africa, Coco espulso e Annese k.o.. Segna Mendy, vincono Camerun e Ghana
Immagine news 7
19:15 Serie A
Galliani risponde a Malagò: "La rinuncia? Al calcio serve serenità: ora al voto"
Immagine news 8
19:07 Serie ATMW
TMWBusio: "Venezia è la mia città, parte del mio cuore. Guardiola ct USA? Speriamo! Mi piacerebbe"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Mancini sbaglia partita, De Bruyne fa a pezzi l’Italia. A Napoli è colpa di Allegri? Milan, ecco Krosche che vuole lo scudetto con Tresoldi e Inacio. Tre giovani per Napoli: Varela, Bakola e Cacciamani. Juve punta Sorloth e Balde
Primo piano
Immagine top news n.0 Galliani risponde a Malagò: "La rinuncia? Al calcio serve serenità: ora al voto"
Immagine top news n.1 Il Milan mette Estupinan sul mercato. Read dal Feyenoord e non solo, caccia agli esterni per gennaio
Immagine top news n.2 Chi è Leon Scarlett, l'astro nascente del calcio gallese finito nel mirino del Milan
Immagine top news n.3 La Juventus esce dolorante dalla sosta: esami in vista per Celik e Zhegrova. Il punto
Immagine top news n.4 Chivu vince 35esima edizione della Panchina d'Oro. Fabregas è secondo, Gasperini arriva terzo
Immagine top news n.5 Elezioni FIGC, Galliani rinuncia al ricorso contro Malagò: "Il calcio ha bisogno di serenità". Il 14 dicembre si vota
Immagine top news n.6 Bernasconi rinnova con l'Atalanta: il comunicato ufficiale della Dea
Immagine top news n.7 Belgio, chi raccoglierà l'eredità di Lukaku? CDK falso 9, ma Van Bommel valuta un ex Juve
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW "Bello vedere Ronaldinho in campo, è ancora un esempio per i bambini". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il mercato dell'Inter a gennaio sarà una sessione soltanto da spettatrice?
Immagine news podcast n.2 Paulo Fonseca befferà i due club del passato italiano nella corsa a Endrick?
Immagine news podcast n.3 Osmajic e Varela saranno i 9 più cercati della Serie A a gennaio
Immagine news podcast n.4 Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 De Bruyne e Hojlund, il perché di questo "doppio volto" tra Nazionale e Napoli
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, Tresoldi non vale 60 mln. E investirei sulla difesa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Italia, Mancini ha sbagliato a colpevolizzare Donnarumma"
Serie A
Immagine box news Serie A Parma, cattive notizie per Romero: i tempi di recupero. E arriva l'esito degli esami di Diego Carlos
Immagine box news Serie A Grecia-Serbia, le formazioni ufficiali: Mandas e Douvikas titolari, Vanja in panchina
Immagine box news Serie A Dida: "Al Milan non si può sbagliare, ma Amorim è capace. Galliani in Figc? Tifo per lui"
Immagine box news Serie A Roma, D'Amico sfoglia la margherita per l'attacco. Da Endrick a Cambiaghi: il punto
Immagine box news Serie A Lazio, Isaksen esalta Provstgaard: “Il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via"
Immagine box news Serie A Il pragmatismo e i trofei di Chivu battono il miracolo di Fabregas. Ma soltanto di poco
Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Tonoli: "Pensiamo una gara alla volta. Belotti fortissimo, si tira tutti dietro"
Immagine box news Serie B Bianco: "Sarà il 'mio' Pisa quando avrà più continuità. Comolli ci porta in un'altra dimensione"
Immagine box news Serie B Costa: "Noi nella storia del Vicenza. Dobbiamo vendere cara la pelle per restare in Serie B"
Immagine box news Serie B Vicenza, Zonta: "Ci aspettavamo qualche punto in più. Ad Ascoli per giocarcela"
Immagine box news Serie B L'Avellino guarda in Eccellenza: occhi sul 2009 Di Raimo del Terracina. C'è anche il Gubbio
Immagine box news Serie B Sampdoria, Makoumbou verso il ritorno in Turchia? Il centrocampista smentisce
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: a Forlì arriva Zauli in panchina
Immagine box news Serie C Catania, Cicerelli fa autocritica: "Troppo altalenanti. Così non si va da nessuna parte"
Immagine box news Serie C Forlì, scelto il nuovo allenatore: è Lamberto Zauli. Confermato lo staff tecnico
Immagine box news Serie C Pro Vercelli, scossone in panchina: la proprietà ha deciso di allontanare il vice di Bonera
Immagine box news Serie C La Serie C non ha bisogno di Ronaldinho
Immagine box news Serie C Foggia, il ds Casella: "Il mercato non è una priorità, pensiamo a prestazioni e classifica"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Belgio-Italia
Immagine box news Pronostici Pronostico Spagna-Inghilterra, è sfida per il primo posto
Immagine box news Pronostici Pronostico Belgio-Italia, missione qualificazione: gli Azzurri non possono sbagliare
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Il Como fa la voce grossa nella Top 11 di Serie A Women: tre le rappresentati lariane
Immagine box news Calcio femminile Rossettini spiega l'addio alla Roma Femminile: "Volevo alzare l'asticella, non ci siamo trovati"
Immagine box news Calcio femminile Luca Rossettini vince la Panchina d'Oro femminile: "Una grande emozione, ringrazio tutti"
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 7ª giornata: Roma da impazzire, Juve in rimonta. Bene la Fiorentina
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 7ª giornata: la Juve batte l'Inter segnando 3 gol dall'89'
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, il programma della 7ª giornata: doppio derby, a Como e Inter-Juve
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una "perla di ragazzo" e un fenomeno in campo: la storia di "Magic Box" Zola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, nel numero di novembre lo speciale VAR, Kimi Antonelli e l'intervista esclusiva a Sarah Fahr
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
16 novembre 2005, la battaglia di Istanbul: Gritching finisce all'ospedale, la Svizzera ai Mondiali
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 5 difensori da svincolare: da Dragusin a Cambiaso
Sportissimo
Newsticker
07:03 Nations League amara: Belgio-Italia 4-1, qual è la vera Nazionale?
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
13/11 Nasce Milan Sports & Entertainment, l’annuncio di RedBird Capital Partners
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa