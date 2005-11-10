Busio: "Venezia è la mia città, parte del mio cuore. Guardiola ct USA? Speriamo! Mi piacerebbe"

Premiato come miglior centrocampista della scorsa stagione al Gran Galà del Calcio – Rever, il giocatore del Venezia Gianluca Busio ha parlato così della promozione in A ottenuta coi lagunari: "La stagione scorsa è stata molto bella e speciale. Io sono orgoglioso di questo e felice. Cos'è diventata per me Venezia? È la mia città, è parte del mio cuore. Sono lì da sei anni ed è una città con dei tifosi bellissimi".

È arrivato il mister Davide Nicola, due vittorie importanti. Soprattutto andare alla pausa con una vittoria importante come quella con Udinese, immagino vi abbia dato tanta spinta.

"Sì, tre punti molto importanti. Adesso dobbiamo continuare così, ma sono sicuro che arriviamo con un mister molto forte e siamo pronti a lavorare per i nostri obiettivi".

Alla ripresa c'è la Juventus.

"Sì, è una partita difficile, ma è bello giocare contro la squadra più forte in Italia. Dobbiamo essere pronti. È una partita molto bella".

Da mister Stroppa al mister Nicola si è visto in alcune occasioni un Venezia davvero diverso.

"Sì, adesso la squadra è più difensiva, perché prendiamo tanti gol. Nelle ultime sei partite abbiamo preso tanti gol e lui sa questo. Adesso dobbiamo migliorare in quell'aspetto perché la fase difensiva ci sta. Dobbiamo fare gol, ma adesso dobbiamo difendere".

Tu sei in Italia da tanto tempo. Stai notando un diverso livello di qualità nel calcio italiano? C'è anche un nuovo metodo arbitrale. Da questo punto di vista stai notando qualcosa di nuovo?

"Sì, sono qui da sei anni. Adesso mi sento un po' più italiano, non solo in calcio, ma anche fuori dal campo. Dopo pochi anni in campo sento più fiducia e è più facile per me giocare".

Da statunitense, Pochettino ha lasciato la panchina degli Stati Uniti. Sognavi anche tu Guardiola in panchina?

"Speriamo, voglio lavorare con Pep. È una cosa che non posso pensare, ma speriamo che lui sia il nuovo mister".

Nei giorni scorsi abbiamo visto anche un bel progetto del Venezia. Un nuovo stadio, tutto quello che c'è fuori dal campo. Questo dà la dimostrazione del progetto importante che c'è a questo momento a Venezia. Cosa ne pensi? Ti è piaciuto?

"Sì, hanno fatto tanto per aiutare la squadra. Hanno messo tanti soldi, migliorando la squadra anche in campo. Per me si vede da tanti anni che stanno migliorando ogni anno. Per noi è una cosa che si vede anche in campo".

Sei qua come miglior centrocampista della scorsa stagione. In seguito alla scorsa stagione c'è stata qualche possibilità di lasciare Venezia? C'è qualche richiesta da parte di club anche inglesi per la scorsa stagione?

"Non lo so, ho parlato con il mio agente e lui fa tutto. Io ho detto subito che voglio rimanere con Venezia in Serie A. Poi vediamo cosa facciamo. Io non lo so, devi parlare con i miei agenti".