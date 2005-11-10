Per chi fosse in cerca di un paio di difensori nel calciomercato di gennaio, potrebbero esserci occasioni da sfruttare nel Milan. Il club rossonero infatti ha due giocatori della retroguardia che potrebbe far partire questo inverno, per motivazioni differenti tra loro, e questi sono Fikayo Tomori e Filippo Terracciano.

Tomori sulle montagne russe

Cominciando dal primo, nell'arco di pochi mesi Tomori ha vissuto oscillazioni da montagne russe o giù di lì. Prima dell'arrivo di Amorim era un titolare senza troppe discussioni, in estate (complice anche la mancata cessione) si è trasformato in esubero prima di tornare a giocare, per riempire la falla sulla fascia destra della difesa, da adattato. Poi un nuovo stop e nel frattempo un contratto che non è stato rinnovato e come scadenza ha ancora 30 giugno 2027. Ancora poche settimane e sarebbe possibile averlo a zero per l'estate, chi lo volesse subito dovrebbe preparare qualche milione di euro ma non dovrebbe trattarsi di cifre fuori dall'ordinario.

Terracciano solo 31' in Serie A

Quello dell'altro Terracciano nella rosa rossonera, invece, è stato un percorso differente: in estate sembrava destinato a partire, ma ha convinto Amorim a tenerlo e dargli nuove chance. Sono state però solo due da titolare, entrambe in Europa League, con un impiego in Serie A di appena mezz'ora. Poco per sentirsi parte integrante di un progetto, tanto che sta già preparando le valigie in vista di gennaio.

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