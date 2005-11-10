Domani Italia-Francia, San Siro risponde presente: tutto esaurito, venduti oltre 70.000 biglietti
San Siro tutto esaurito per Italia-Francia: oltre 70.000 biglietti venduti per la sfida di Nations League in programma domani sera
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San Siro risponde presente alla chiamata della Nazionale. Domani sera lo stadio Giuseppe Meazza, dove le ultime uscite azzurre non sono state esattamente felici - basti pensare all’1-4 con la Norvegia a novembre 2025 - farà registrare il tutto esaurito per Italia-Francia.
Secondo quanto comunicato dalla FIGC, infatti, sono stati venduti oltre 70.000 biglietti per assistere alla partita, valida per la quinta e penultima giornata della Lega A di Nations League.
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