Italia, Mancini: "Ci sarà spazio anche per chi merita ma non è giovane. L'ho sempre fatto"

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Francia, ha parlato anche dell'eventuale convocazione, nei prossimi mesi, di giocatori di esperienza che meritano in campionato, alludendo, pur senza citarlo, a Giacomo Calò, dopo il caso che si è aperto nei giorni scorsi: "Tutti volevano i giovani, l'ho letto ovunque e mi sembra anche giusto e logico. Tutti si lamentano che non giocano mai, noi cercheremo di chiamarli e speriamo di azzeccarli. Poi, se ci sono partite o situazioni che ci danno la possibilità di chiamare anche chi merita, perché sta facendo un ottimo campionato, lo faremo e l'abbiamo sempre fatto. Può darsi ci siano momenti in cui ci possa servire qualcuno di esperienza, però sappiamo cosa ci possono dare: alcuni li conosciamo bene, altri meno. Però il focus è sui giovani: per un ragazzo, allenarsi con chi gioca ad alto livello è molto importante".

Sta convocando tantissimi giocatori, può essere il chiavistello per migliorare il calcio italiano?

"Purtroppo non ho la soluzione. Noi dobbiamo chiamarli per conoscerli direttamente, aver avuto dei ragazzi più giovani è stato importante per conoscerli e capire le qualità che possono avere, anche in ottica futura".

Le gerarchie in porta?

"Sia Carnesecchi sia Vicario sono due portieri importanti, la sfortuna è chi viene dietro: avendo loro due più Donnarumma è un peccato per i loro colleghi giovani, tra cui ce ne sono molti bravi".