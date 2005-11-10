Candela meglio di Wesley? "In questa Roma sarei titolare. Ringiovanisco ad ogni tocco di Dybala"

Vincent Candela, ospite de La Repubblica, ha parlato della Roma di oggi e di cosa potrebbe conquistare al termine della stagione con una continuità di rendimento pari a quella attuale: "Gasperini è un tecnico speciale. Sono convinto che possa riportare lo scudetto a Trigoria: se lo giocherà fino alla fine con l’Inter, che resta una squadra più forte e assortita della Roma. Ogni volta che Dybala tocca il pallone mi batte il cuore e ringiovanisco. Paulo andrebbe proclamato patrimonio mondiale del calcio".

Scenderebbe ancora in campo, se potesse?

"Giocare nella Roma di Gasperini sarebbe un sogno. Sono convinto che farei il titolare".

Qual è la causa del mal di rimonte, specie in Europa?

"Come dice il tecnico, è importante allargare la rosa, ma è fisiologico perdere contro Real Madrid e Manchester United. La Roma non è ancora pronta per fronteggiare alla pari le grandi del calcio europeo".