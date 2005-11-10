Zidane esce allo scoperto: "Un giorno mi piacerebbe allenare la Juventus"

Zinedine Zidane senza mezzi termini. Domanda prevedibile della stampa italiana, nella conferenza stampa di vigilia della sfida della sua Francia contro gli azzurri a San Siro, e risposta senza troppi giri di parole, tutt'altro che banale e scontata: "Se mi piacerebbe allenare la Juventus? Sì, però non si sa mai. Lippi mi ha insegnato che non bisogna mai fermarsi, che bisogna insistere sempre. Io all'inizio non giocavo bene: i tifosi e la stampa non mi amavano. Ho sofferto un po', ma Lippi mi ha detto che avrei giocato nella sua Juve: gli devo tutto. Un giorno mi piacerebbe, sì, perché no, se continuerò a fare l'allenatore".

Cosa le ha dato di più il calcio italiano?

"Onestamente, la tattica. Con Lippi facevamo tanti minuti di tattica ogni giorno: per uno come me, che voleva sempre il pallone, ha significato imparare tanto. Un maestro come Lippi mi ha insegnato tanto a livello tattico. Inoltre, mi ha dato grandissima fiducia e ho cercato di restituirgliela sul campo: a Milano abbiamo giocato delle belle partite".