Zidane esce allo scoperto: "Un giorno mi piacerebbe allenare la Juventus"
Lorenzo Di Benedetto
Zinedine Zidane senza mezzi termini. Domanda prevedibile della stampa italiana, nella conferenza stampa di vigilia della sfida della sua Francia contro gli azzurri a San Siro, e risposta senza troppi giri di parole, tutt'altro che banale e scontata: "Se mi piacerebbe allenare la Juventus? Sì, però non si sa mai. Lippi mi ha insegnato che non bisogna mai fermarsi, che bisogna insistere sempre. Io all'inizio non giocavo bene: i tifosi e la stampa non mi amavano. Ho sofferto un po', ma Lippi mi ha detto che avrei giocato nella sua Juve: gli devo tutto. Un giorno mi piacerebbe, sì, perché no, se continuerò a fare l'allenatore".
Cosa le ha dato di più il calcio italiano?
"Onestamente, la tattica. Con Lippi facevamo tanti minuti di tattica ogni giorno: per uno come me, che voleva sempre il pallone, ha significato imparare tanto. Un maestro come Lippi mi ha insegnato tanto a livello tattico. Inoltre, mi ha dato grandissima fiducia e ho cercato di restituirgliela sul campo: a Milano abbiamo giocato delle belle partite".