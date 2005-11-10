Carlo Ancelotti torna a San Siro. L'attuale commissario tecnico del Brasile sarà presente domenica 6 dicembre in occasione di Milan-Parma, quando il club rossonero gli consegnerà un riconoscimento per il suo ingresso nella Hall of Fame della società. Un omaggio a uno degli allenatori più importanti della storia milanista, protagonista di una lunga stagione di successi sia da calciatore sia da tecnico.

Con Ancelotti in panchina, il Diavolo ha conquistato due Champions League, nel 2003 e nel 2007, oltre a numerosi altri trofei nazionali e internazionali. Alla guida dei rossoneri per 420 partite ufficiali tra il 2001 e il 2009, è il secondo allenatore più presente nella storia del Milan, alle spalle di Nereo Rocco (459 panchine).