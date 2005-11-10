Dovbyk ha sei partite per convincere Palladino: il Bologna valuta di rimandarlo alla Roma

Il futuro di Artem Dovbyk al Bologna è sempre più incerto. L'attaccante ucraino, arrivato in estate dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, non è riuscito finora a trovare continuità. Dopo undici giornate di Serie A ha collezionato appena 105 minuti e un gol, quello decisivo contro il Sassuolo, mentre nelle ultime cinque partite è rimasto in campo complessivamente per soli sette minuti. Numeri che alimentano le riflessioni della società rossoblù, pronta a valutare il suo futuro nelle settimane che precedono il mercato invernale.

Bologna, Dovbyk ha sei partite per convincere: possibile ritorno alla Roma

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le prossime sei partite, compresa la Coppa Italia, saranno decisive per il futuro del centravanti. Se Dovbyk non dovesse riuscire a sbloccarsi, il Bologna potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di interrompere anticipatamente il prestito e restituirlo alla Roma. A pesare sono anche le difficoltà fisiche successive all'infortunio rimediato in giallorosso contro il Lecce lo scorso 6 gennaio, che aveva richiesto un intervento chirurgico. L'ucraino ha inoltre accusato una ricaduta muscolare durante l'amichevole contro l'Ascoli.

Fenucci: "Dovbyk deve ritrovare fiducia". Palladino chiede qualcosa in più

Il vicepresidente rossoblù Claudio Fenucci ha recentemente analizzato la situazione dell'attaccante: "Il ragazzo ha qualità, l'ha dimostrato in passato. Credo che debba ritrovare fiducia, che sia più un problema mentale che tecnico o fisico. Deve sbloccarsi". Anche Raffaele Palladino continua a stimolarlo, ma dopo la vittoria contro il Cagliari aveva chiarito: "Mi deve fare vedere qualcosa di più". Intanto il Bologna seguirà con attenzione Irlanda del Nord-Ucraina, per capire se Dovbyk troverà spazio in nazionale e potrà iniziare a recuperare ritmo e fiducia.