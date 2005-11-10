Svolta storica per la Champions League: addio Adidas, dal 2027 il pallone sarà fatto da Nike

Dopo 26 anni si chiude un'era: dalla stagione 2027/28 sarà Nike a produrre il pallone ufficiale della UEFA Champions League, prendendo il posto di Adidas. L'accordo quadriennale, annunciato da UC3, sarà valido fino al 2030/31 e coinvolgerà per la prima volta tutte le principali competizioni europee per club. Oltre alla Champions League, il marchio statunitense fornirà infatti i palloni anche per Europa League, Conference League, Supercoppa UEFA, Youth League e Futsal Champions League. A riferirlo è Calcio & Finanza, che sottolinea come per Nike si tratta di un ritorno: aveva già ricoperto questo ruolo tra il 1997 e il 2001, prima dell'avvento di Adidas, che dal 2001 aveva reso iconico il pallone con il celebre motivo a stelle.

Un accordo da 2.124 partite: i numeri dell'intesa

La portata commerciale dell'operazione è significativa. Considerando soltanto Champions, Europa e Conference League, Nike fornirà i palloni per 531 partite ogni stagione, arrivando a un totale di 2.124 incontri nell'arco del contratto. Le competizioni raggiungono oltre due miliardi di spettatori per stagione in più di 200 territori. La scelta è maturata al termine di una procedura competitiva avviata da UC3 e Relevent Football Partners, nella quale hanno pesato non soltanto gli aspetti tecnici, ma anche la capacità di Nike di valorizzare il prodotto attraverso negozi, piattaforme digitali, campagne promozionali e collaborazioni con i propri testimonial.

UEFA, rivoluzione commerciale, obiettivo un miliardo all'anno

L'intesa si inserisce in una più ampia riorganizzazione del business UEFA, con Relevent Football Partners incaricata della commercializzazione globale dei diritti per il ciclo 2027-2033. Il nuovo modello prevede diverse fasce di partnership e accordi trasversali alle competizioni. Tra i marchi già coinvolti figurano AB InBev, PepsiCo e Alibaba. L'obiettivo è superare il miliardo di euro di ricavi medi annui dal luglio 2027. Per la Champions League, dunque, non cambia soltanto il pallone: si apre una nuova fase commerciale, con Nike protagonista di una strategia destinata a ridisegnare il mercato delle competizioni europee.