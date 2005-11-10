Ultimo allenamento della settimana per l'Atalanta: in 5 tra palestra e lavoro individuale in campo

Ultimo allenamento della settimana questa mattina per l'Atalanta, col programma di lavoro al Centro Bortolotti che ha previsto torello e attivazione generale per cominciare, quindi una serie di esercitazioni tecniche ad alta intensità, seguite da partitelle a ranghi ridotti in spazi grandi per concludere la sessione di allenamento.

Atalanta, il punto sui singoli

Raspadori, Kristensen, Gaetano, Kossounou e Bellanova - si legge - hanno fatto palestra e lavoro individuale in campo. Terapie e palestra invece per Hien e Pompei. Gli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia riprenderanno martedì 17 novembre con una seduta pomeridiana a porte chiuse.