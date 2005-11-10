De Ketelaere: "L'Italia non mi stupisce. Scalvini? Sta dimostrando di essere un grande anche a 4"

"Non sono stupito perché l'Italia è una squadra forte con giocatori forti. Anche dopo la nostra vittoria contro gli azzurri ho detto la stessa cosa". Charles De Ketelaere parla a Sky Sport alla vigilia della sfida di Nations League tra il suo Belgio e la squadra allenata da Mancini: "Hanno fatto una crescita soprattutto mentale, sanno che sono forti, hanno vinto due volte contro Turchia e la bella vittoria con la Francia gli ha dato fiducia. Per noi comunque conta solo la vittoria, dovremo scendere in campo con la giusta mentalità e con le determinazione di voler vincere".

De Ketelaere affronterà da avversario il compagni di squadra in nerazzurro Scalvini. "Lui ha sempre giocato a tre nell'Atalanta, e ora sta dimostrando di essere un grande giocatore anche giocando nel modulo di difesa a quattro che adotta l'Italia. Sarà bello giocarci contro, è anche mio amico".

Ma cosa cambia in campo per CDK tra Belgio e Atalanta? "Qui gioco più come punta vera nel 4-3-3, con l'Atalanta sono più esterno, adesso più come numero 10. Adesso devo fare gol da attaccante puro, all'Atalanta tocco più palloni e provo anche a creare delle situazioni".