Duello in FIGC, l'ex ad dell'Inter Paolillo: "Galliani conosce il calcio meglio di Malagò"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex ad dell'Inter, Ernesto Paolillo, ha parlato del duello in FIGC fra Malagò e Galliani. Ecco le sue dichiarazioni.

Presidenza FIGC: lei è team Galliani o Malagò?

"Galliani. Assolutamente Galliani. Conosce il calcio molto meglio di Malagò, è da tanti anni in questo mondo e sa bene quali sono le riforme da fare. E poi non mi sembra che Malagò come presidente designato e poi come commissario abbia preso scelte giuste. Ricordo che c'è stata tanta confusione, a cominciare dalla scelta dell'allenatore".

E questo Piacenza? Dove vuole arrivare?

"Lo sto seguendo con passione perché mi piacerebbe vivere l'avventura che ho già vissuto con lo Spezia: una squadra che parte dalle serie basse e via via sale. La squadra tutto sommato c'è, ha bisogno di amalgamarsi meglio. Abbiamo cominciato male il campionato perché la squadra era in forte ritardo di preparazione, nelle prime partite le altre correvano più di noi. Ora via via la squadra sta riacquistando la giusta forma. Il gruppo è compatto, i calciatori sono uniti".

Ariedo Braida ha riportato Ronaldinho in campo. Con il Ravenna. Come la vede?

"Sono felice per Braida, ha indovinato un'operazione di marketing. Ma non è un'operazione di calcio. Oggi come oggi fa più un 2008 che Ronaldiinho"