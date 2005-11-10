Marocco, El Aynaoui lascia il ritiro della Nazionale: lieve problema alla gamba

Niente nazionale per Neil El Aynaoui, centrocampista attualmente in forza al RB Lipsia, ma di proprietà della Roma. Il classe 2001 infatti era stato convocato dal Marocco per le sfide di qualificazione alla Coppa d’Africa contro il Niger in programma venerdì a Casablanca e martedì a Rabat. Il calciatore, che aveva giocato 90° contro l’Augsburg in Bundesliga, ha infatti fatto ritorno in Germania a causa di un problema fisico come spiegato dal club in una nota

Il comunicato del Lipsia su El Aynaoui

Neil El Aynaoui ha lasciato anticipatamente la nazionale marocchina. La ragione della sua partenza precauzionale è un lieve problema alla parte inferiore della gamba. Il venticinquenne salterà quindi le due partite di qualificazione alla Coppa d'Africa 2027 contro il Niger.

13 partite ufficiali con l'RB Lipsia

Neil è arrivato al RB Lipsia in prestito dalla Roma all'inizio di settembre. Da allora, ha giocato da titolare in tutte le otto partite di Bundesliga e ha fornito un assist nella vittoria per 6-0 contro l'Eintracht Francoforte. Ha inoltre collezionato quattro presenze in Champions League e una in Coppa di Germania.