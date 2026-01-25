Erroraccio di Juan Jesus, Miretti recupera e lancia Yildiz a rete: Juventus-Napoli 2-0
La Juventus trova il gol del raddoppio allo Stadium contro il Napoli, scartando un regalo di Juan Jesus. Erroraccio in uscita del brasiliano, palla regalata a Miretti che poi lancia Yildiz a rete: a tu per tu con Meret il turco non sbaglia e sigla il 2-0.
