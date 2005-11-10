"Dopo Parma faremo come se fossimo subentrati": come De Rossi ha cambiato il Genoa

Dai fischi di Parma agli applausi contro il Milan. Il cambio di passo è arrivato. Il Genoa ha saputo rimediare ad un inizio di campionato con il freno a mano tirato. Un punto nelle prime cinque gare, dodici nelle successive sei. Da sosta a sosta la formazione rossoblù sembra aver imboccato la strada giusta. Le prestazioni in determinate occasioni c'erano ma i risultati non arrivavano. La sconfitta casalinga contro il Napoli, arrivata per la svista arbitrale di Di Bello, ha il sapore della beffa. A quella seguirono il ko di Roma contro la Lazio e quello interno pesante contro il Como. Contro il Frosinone è arrivato il primo punto a cui è seguita poi la battuta d'arresto di Parma con la squadra contestata dai propri tifosi.

La fiducia del club e le parole di Bucarest

Premiato il coraggio della società che ha puntato forte sempre su Daniele De Rossi senza mai metterlo in discussione, argomento sempre sottolineato dallo stesso tecnico. Ma proprio l'allenatore doveva porre rimedio e dare una sterzata alla situazione. La risposta arriva nella serata di Bucarest dopo l'amichevole contro il Rapid: "Ci siamo parlati col mio staff e abbiamo deciso di far finta che siamo subentrati adesso, dopo la partita di Parma. Come abbiamo fatto l'altro anno. Cosa faremo? Cercando di dare alla squadra delle indicazioni semplici, le indicazioni basiche".

Dopo la sosta

E il cambio di passo è arrivato. Al ritorno in campo è arrivato il successo contro la Fiorentina per 2-1 a Marassi. La sconfitta contro la Roma all'Olimpico ha preceduto poi tre vittorie consecutive contro Venezia e Juventus in casa e a Lecce. Prima della nuova pausa il Genoa è stato sconfitto 2-1 al termine di un match comunque tirato in cui è stato sfiorato nel finale il pareggio.