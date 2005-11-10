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Fiorentina, ora l’attacco è un fattore ma la difesa resta un flop: a gennaio priorità al centrale

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Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 06:38Serie A
11.11.2026 06:38Serie A
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I viola viaggiano alla media di oltre due gol subiti a partita. Fabio Paratici è già a caccia di un nuovo centrale. E spunta un retroscena legato ad Acerbi.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Se in attacco i vari Mastantuono, Njie e Pellegrino stanno iniziando a trovare la giusta alchimia che ha permesso alla Fiorentina nelle ultime tre partite quasi la metà dei gol fatti nelle prime otto, la difesa resta il grande, enorme, punto debole della squadra. Paolo Vanoli ha provato di tutti, cambiando interpreti sia al reparto arretrato che a quello di centrocampo, ma la squadra continua a prendere di media oltre due gol a partita. È per questo che una delle priorità di Fabio Paratici, con l’avvicinarsi del mercato invernale, sarà quella di trovare un nuovo difensore centrale.

A gennaio caccia a un nuovo difensore

In Serie A uno dei preferiti continua ad essere il portoghese del Lecce Tiago Gabriel, certezza dei salentini di Eusebio Di Francesco che quest’anno sta iniziando a trovare anche il vizietto del gol. I viola si erano mossi anche nelle ultime battute del mercato estivo, ma la dirigenza del Lecce preferì rispedire al mittente ogni offerta. A gennaio tutto potrebbe cambiare, anche se per strappare il sì di Trinchera e soci probabilmente non basteranno 20 milioni. Occhio anche alla pista estera, dove nelle ultime ore è rimbalzato il nome di Phil Neumann perno del Birmingham City, club che milita in Championship. Tedesco classe 1997, Neumann sarebbe un profilo certamente più abbordabile economicamente ma che difficilmente verrebbe preso per fare il titolare.

Retroscena Acerbi

E parlando di difensori, in estate le strade della Fiorentina potevano incrociarsi con quelle del difensore Campione d’Italia Francesco Acerbi. Come appreso dalla nostra redazione, il centrale ex Inter dopo essere rimasto svincolato era stato proposto alla società viola che, pur considerandolo valido ed esperto, ha preferito virare su profili anagraficamente diversi.

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