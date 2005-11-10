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Finalmente Koopmeiners: l'olandese cambia passo e convince

Camillo Demichelis
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Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
11.11.2026 06:45Serie A
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La Juventus prepara la ripresa del campionato senza 11 nazionali. Spalletti cerca continuità e punta ancora su Koopmeiners che è rinato
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

In questa pausa la Juventus dovrà fare a meno di 11 nazionali. I giocatori che hanno lasciato Torino sono Alajbegovic, Lucumì, Cabal, McKennie, Koopmeiners, Zhegrova, Vicario, Gatti, Ekhator, Celik e Sarr. Questi giocatori rientreranno soltanto a partire dalla prossima settimana, a ridosso della gara contro il Venezia. Ad ogni modo, Spalletti ha comunque un buon numero di giocatori con cui lavorare e, soprattutto, a Torino sono rimasti diversi titolari. Il tecnico bianconero potrà quindi sfruttare questi giorni per preparare al meglio la ripresa del campionato. L’obiettivo sarà quello di ritrovare continuità e migliorare il rendimento della squadra. Tra le note positive delle ultime settimane c’è sicuramente Koopmeiners, che sembra aver finalmente ritrovato la condizione migliore.

Juventus, dopo la sosta serve cambiare marcia: il rendimento in campionato preoccupa

Alla ripresa del campionato la Juventus dovrà necessariamente cambiare marcia. Infatti, dopo la sosta di ottobre, il trend dei bianconeri non è stato di certo positivo. Nelle nove partite disputate tra campionato ed Europa League, il bilancio è di quattro vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Il dato più preoccupante riguarda il rendimento in Serie A: dei quattro successi complessivi, infatti, soltanto due sono arrivati in campionato, dove la squadra ha avuto a disposizione sei partite. Si tratta di un ruolino di marcia che non si addice a una formazione che punta a raggiungere un piazzamento in Champions League. Per questo motivo, la missione di Spalletti dopo la sosta sarà quella di trovare la giusta continuità, anche se il calendario non sarà particolarmente agevole. In Europa League, invece, il rendimento è stato differente e le due vittorie accompagnate da un pareggio rappresentano un buon bottino. Anche perché, nel 2-2 contro il Rennes, la Juventus è andata davvero vicina alla vittoria, sfumata anche per la rete di Lucumì annullata per fuorigioco. Il percorso europeo, dunque, lascia segnali incoraggianti, mentre in campionato sarà fondamentale invertire la rotta. I bianconeri non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono restare agganciati alle prime posizioni. Spalletti avrà quindi il compito di sfruttare la pausa per lavorare sugli aspetti che non hanno funzionato. La Juventus dovrà tornare a vincere con regolarità.

Juventus, Koopmeiners si è ritrovato: Spalletti punta ancora sull’olandese

Una delle note positive della Juventus nelle ultime nove partite è stata sicuramente la crescita di Teun Koopmeiners. L’olandese sembra essersi ritrovato e, dopo un lungo periodo in cui faticava a lasciare il segno, è tornato a essere un calciatore importante per i bianconeri. Le sue prestazioni sono cresciute progressivamente e nelle ultime uscite è riuscito a offrire un contributo significativo, risultando anche decisivo ai fini dei risultati. Non si tratta soltanto di una questione di numeri, ma anche della maggiore presenza all’interno del gioco della squadra. Koopmeiners appare più sicuro, coinvolto e capace di incidere nelle diverse fasi della partita. L’olandese si è così ripreso un posto da titolare e punta a mantenere questo livello anche dopo la sosta per le nazionali. Per Spalletti si tratta di una risorsa importante, soprattutto in vista di una seconda parte di stagione nella quale servirà il contributo di tutti. Gran parte del merito della ritrovata condizione dell’olandese è anche attribuibile al lavoro dell’allenatore, che in diverse occasioni gli ha dimostrato fiducia. Il tecnico ha continuato a puntare su di lui, permettendogli di ritrovare sicurezza e continuità. Adesso Koopmeiners vuole confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane e diventare un punto fermo della Juventus. La pausa potrebbe rappresentare un’occasione per consolidare ulteriormente quanto di buono fatto vedere. I bianconeri hanno bisogno anche del suo contributo per cambiare passo in campionato.

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