In Serie A cinque protagonisti e una grande sorpresa. Mora è da copertina

Le prime undici giornate di Serie A hanno consegnato cinque protagonisti che meritano una menzione speciale. Giocatori diversi per ruolo e caratteristiche, ma accomunati da un rendimento importante e dalla capacità di incidere sulle rispettive squadre.

Tra i portieri chi è partito forte è Mandas. Il suo avvio di campionato è stato straordinario: trasmette sicurezza tra i pali, guida la difesa e ha dimostrato di essere diventato un portiere di livello. La sua media voto è di 6,59, un rendimento che racconta quanto sia stato importante per la Lazio di Gattuso. Rigenerato!!!

Tra le sorprese più belle c'è Lulli, esterno della Roma e grande scoperta di Gasperini. Un terzino moderno, dotato di gamba e qualità, capace di spingere e garantire soluzioni offensive. La sua media voto è di 6,75: numeri che premiano un impatto davvero significativo.

A centrocampo brilla il non più giovanissimo Calò, il geometra del Frosinone. È il play che detta i tempi, guida la squadra con qualità e sa diventare pericoloso con le sue punizioni velenose. Mancini in Nazionale non lo vede, ma noi lo premiamo come miglior centrocampista di questo avvio: media voto 6,77. Dopo aver conquistato la Serie B, sta dimostrando di poter lasciare il segno anche in Serie A.

In attacco spazio a Varela, una sorpresa che ormai non è più tale. Nove gol in undici partite, continuità, concretezza e senso del gol. È diventato un riferimento per il Monza e sta dimostrando di essere un bomber vero. La sua media voto è di 6,80. Impattante!!!

La copertina, però, è tutta per Mora. Tecnica, accelerazioni, personalità e capacità di incidere: il giocatore della Roma sta giustificando l’investimento di 50 milioni e rappresenta una delle grandi rivelazioni del campionato. La media voto di 7,21 è il riconoscimento di un rendimento eccezionale. Nelle mani di Gasperini può soltanto crescere. È il giocatore più tecnico arrivato nel nostro campionato e ha ancora margini importanti di miglioramento.

Cinque protagonisti fondamentali per i rispettivi club, cinque storie di rendimento e crescita. Ma oggi, quando si parla di talento e qualità, gli occhi sono tutti puntati su Mora. La sua è una candidatura forte per diventare una delle stelle di questa Serie A.