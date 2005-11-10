Cos'ha di speciale Riccardo Cassano? Perché Mancini ha portato il 17enne nell'Italia

Già il fatto di essere stato inserito da The Guardian nella Next Generation 2026, ovvero la lista dei 60 migliori talenti mondiali nati nel 2009, dovrebbe far aprire gli occhi sul suo conto. Ma perché Roberto Mancini ha convocato Riccardo Cassano per uno stage a Coverciano, in Nazionale maggiore, prima che raggiungesse l'U17 per disputare il Mondiale in Qatar?

IL PERCORSO

Un figlio di Como, nato proprio nella città lariana e cresciuto nell'Accademia dopo una breve esperienza all'Inter, ha fatto ritorno in biancoblù e non ha più lasciato questi colori, per un percorso che lo vede gradualmente più vicino alla squadra di Cesc Fabregas. Il 17 maggio 2026, a soli 16 anni, la prima convocazione in Serie A contro il Parma, mentre due settimane prima ancora bazzicava in Curva al Sinigaglia da spettatore pagante. Questo perché, una volta integrato nel gruppo prima del termine della stagione, il tecnico catalano ne rimane folgorato.

QUANDO FABREGAS DISSE...

È il pallino fisso di Fabregas dalla Primavera del Como. "La prima volta si è allenato e ho detto 'Ok, bene. Niente di speciale'. La seconda volta già in alcune cose mi faceva vedere che era diverso. Quando tu non fai male e non eccelli, altre cose le stai facendo bene invece. Significa che niente è difficile per te, lui faceva tutto in maniera semplice". Una descrizione che il tecnico spagnolo ha ricollegato a campioni del calcio mondiale del passato: "Sai quando vedevi Busquets o Pirlo? Se vedi solo Pirlo, è un fenomeno. Se gioca male, la squadra gioca male. Per Busquets stesso discorso. Se giocano bene, invece, nessuno parla di loro. Lui è uno così: non si faceva vedere, ma fa tutto bene. Dico: 'Cavolo, portiamolo di più qui'. Io credo in lui".

COS'HA DI SPECIALE

Non solo il classico playmaker davanti alla difesa, la visione periferica e l'intelligenza tattica lo rendono un centrocampista moderno. Vede e sente spazi e tempi di gioco, pur sempre con una soluzione verticale e mai banale. I numeri aiutano a rendere l'idea: in media vanta il 92% di precisione nei passaggi (48 a partita), con 1,8 sempre decisivi e 6,1 suggerimenti verso la trequarti a partita. Ha tutta una carriera davanti, essendo un classe 2009, ed è nelle mani di uno dei migliori valorizzatori di giovani in Italia in questo momento (Fabregas). Il ct Mancini non lo perderà di vista nemmeno per la Nazionale, d'altronde lo ha detto lui stesso dopo averlo visionato al Viola Park contro la Fiorentina: "Può essere il giocatore che noi non abbiamo in questo momento". Salutati i vari Pirlo, Verratti e Jorginho, l'Italia non ha più trovato un regista valido dopo l'Europeo 2021 (ultimo trofeo sollevato), mentre Locatelli oggi è infortunato e Fagioli non sembra funzionare.