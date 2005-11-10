Materazzi e la testata di Zidane: "Jesus de Miguel è morto. E se fosse successo a me?"

A distanza di 20 anni, nel giorno in cui l'Italia si appresta ad affrontare la Francia in Nations League, si torna a parlare ancora una volta della testata di Zinedine Zidane, oggi ct dei Bleus, a Marco Materazzi, che nel 2006 ci ha fatti diventare campioni del mondo. L'ex difensore a La Gazzetta dello Sport spiega: "Avesse chiesto scusa sarebbe passato per un gran signore e io il 'solito cretino'. Si poteva evitare, non sono stato il primo a trattenere un avversario per non farlo saltare e nemmeno l'ultimo".

La mancata pace e la paura

Quando gli viene fatto notare che questa scena dà più fastidio a Zidane che a lui, Materazzi risponde ringraziando Dio che non gli sia successo niente: "L'ho pensato dopo la morte di Jesus de Miguel, quel portiere è indagato per omicidio colposo… E se fosse successo a me?". L'azzurro tira in ballo anche una stretta di mano che c'è stata nel 2010 proprio con il ct della Francia, il quale gli ha detto di non preoccuparsi per quanto successo, ma dopo in pubblico ha rinnegato tutto: "Ha detto che pensava fossi un tifoso".

L'Inter

Tornando alla sua squadra del cuore invece, non può non esaltare il periodo straordinario di forma di Thuram: "È il più forte della Serie A, sta dimostrando di esserlo. Sarebbe stato bello vederlo contro Pio".