FIGC verso il commissariamento, Gravina: "Non una bella pagina per lo sport italiano"

Gabriele Gravina, ex presidente della FIGC, ha parlato a margine della partita dell'Italia Under 21 contro la Polonia che si è giocata oggi a Pescara, in merito al possibile commissariamento della Federazione: "Sicuramente non è una pagina bella per tutto lo sport italiano. Nel momento in cui si stanno creando le condizioni per una splendida ripartenza, quando si vede la luce in fondo al tunnel, puntualmente scattano questi meccanismi che ti riportano indietro nel tempo”.

Cosa pensa di questi ultimi giorni?

“È un’attività che ho vissuto, ahimè, per tanto tempo. Questo non fa bene allo sport italiano, non fa bene al calcio italiano, quindi bisogna recuperare momenti di serenità, e credo che chi ha la responsabilità politica, ma quella politica non sportiva, dovrebbe evitare di creare sempre tensioni. Chi ha una responsabilità politica con la P maiuscola deve esercitare bene, nel senso che deve togliere tensioni, deve creare momenti di relazione, di confronto”, bisogna essere “tutti quanti un po’ più sereni”.