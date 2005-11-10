Figuraccia Benfica, Rayan fa volare il Bournemouth: Europa League, i risultati delle 18.45
Yvonne Alessandro
Eccetto Besiktas-Hapoel Beer Sheva, sospesa per mezz'ora per scontri tra polizia e tifosi, gli incontri di Europa League - validi il quinto turno di League Phase - delle ore 18.45 sono terminati. Grandi emozioni in Spagna, in casa del Celta, Iago Aspas apre e Alvaro Rodriguez risponde nella ripresa, finché Rayan la decide al 78'.
Il Salisburgo supera con due reti al l'Ararat nel secondo tempo targate Mazurek, il Bayer Leverkusen sbanca il Maksimir di Zagabria e piega 2-0 la Dinamo, mentre il Marsiglia - nonostante il rigore fallito - passa di misura sui bulgari del Levski. Tonfo rumoroso del Benfica, demolito con un poker dal Viktoria Plzen in Cechia mentre tra Royale Union SG e Lech finisce in parità.
Finali delle 18.45
Besiktas-Hapoel Beer Sheva 0-0 (in corso)
Celta Vigo-Bournemouth 1-2
19' Aspas (C), 47' Rodriguez (B), 78' Rayan (B)
Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen 0-2
10' Tillman (BL), 45' Quansah (BL)
Marsiglia-Levski 1-0
28' Gouiri (M)
Olympiacos-Milan 2-4
31' autogol Maignan (O), 49' Jota Silva (O), 56' Hutchinson (M), 63' Cisse (M), 71' Pulisic (M), 90'+5 Moreira (M)
Viktoria Plzeň-Benfica 4-0
30' Hrosovsky (V), 43' Adu (V), 44' Kabongo (V), 46' Kabongo (V)
Royale Union SG-Lech 2-2
15' Agnero (L), 19' Palma (L), 54' Florucz (U), 66' Rodriguez (U)
Salisburgo-Ararat Armenia 2-0
47' Mazurek (S), 51' Mazurek (S)