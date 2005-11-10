Fiorentina, si cerca un centrocampista "alla Matic". Piace Hojbjerg, pista complicata
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Gaetano Mocciaro
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06.10.2026 10:45Serie A
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Il centrocampo sarà uno dei reparti sotto osservazione in casa Fiorentina durante la prossima sessione invernale. Dopo le richieste di Grosso rimaste senza risposta per quanto riguarda il centrocampista centrale, la società continua a valutare un innesto in mediana. Il profilo cercato, però, non è ancora stato individuato: l’idea è quella di un giocatore con caratteristiche simili a Matic.
Tra le piste più complicate c’è quella che porta a Hojbjerg, 31enne danese del Marsiglia, seguito anche dalla Juventus. Difficile pure la strada per Thorstvedt, con il Sassuolo che continua a chiedere una cifra importante nonostante il contratto del centrocampista sia prossimo alla scadenza. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
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