La Fiorentina e la ricerca del mediano 'perfetto': perché Hojbjerg è più adatto di Torreira

La Fiorentina prepara il mercato di gennaio senza stravolgimenti, ma con una priorità assoluta: rinforzare il centrocampo. Il passaggio al 4-2-3-1 ha evidenziato la necessità di un mediano capace di garantire fisicità, interdizione ed esperienza internazionale. Caratteristiche che oggi mancano alla rosa viola e che Fabio Paratici considera fondamentali per trovare il giusto equilibrio tra qualità e copertura.

Hojbjerg, tra garanzie e concorrenza

In cima alla lista c'è Pierre-Emile Hojbjerg. Il danese del Marsiglia rappresenta il profilo ideale per caratteristiche ed esperienza: abituato a giocare in una mediana a due, può assicurare sostanza, leadership e affidabilità in entrambe le fasi. Paratici lo conosce bene dai tempi del Tottenham e starebbe lavorando per costruire le condizioni di un possibile approdo a Firenze. Attenzione, però, alla concorrenza della Juventus, che avrebbe manifestato interesse per il centrocampista. Un duello di mercato che potrebbe diventare uno dei temi caldi delle prossime settimane.

Torreira e Noriega, le alternative

Resta sullo sfondo Lucas Torreira, soluzione gradita anche alla tifoseria per il ricordo lasciato nella stagione 2021-22. Tuttavia, le caratteristiche dell'uruguaiano si sovrappongono in parte a quelle di Oulai e Fagioli, raffreddando la pista. Più complicata l'ipotesi Noriega del Gremio, soprattutto per costi e tempi di adattamento al calcio italiano. Il dualismo Hojbjerg-Juventus, intanto, resta il nodo centrale.