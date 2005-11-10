“In questo momento è importante dare continuità. Abbiamo fermato la Roma, vinto col Torino e pareggiato in Champions, ma oggi dobbiamo vincere ancora. Mi sto divertendo, sto scendendo in campo in diverse occasioni e questo mi consente di dare un contributo alla squadra. Quel che conta, però, è la crescita del Napoli e vogliamo risalire la china in campionato”. Queste le parole di Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ai microfoni di DAZN a ridosso dell'ingresso in campo delle due squadra. Ecco le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Berardi, Bowie, Lauriente. Allenatore: Roberto D'Aversa. A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Volpato, Ghion, Van Der Brempt, Doninguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Cinquegrano, Bakola, Pieragnolo, Pierini, Esposito.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri. A disposizione: Pugliese, Contini, Favasuli, Neres, Marin, Lucca, Giovane, Marianucci