Non soltanto la pesante sconfitta sul campo, ma anche la rabbia dei tifosi. Serata da dimenticare per la Fiorentina, travolta per 3-0 dal Monza nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Una prestazione deludente per la formazione di Paolo Vanoli, che interrompe una serie di tre risultati utili consecutivi e resta nelle zone basse della classifica. Il malcontento dei sostenitori viola si è manifestato già durante l'incontro, quando dal settore ospiti dell'U-Power Stadium si sono levati cori come “Fuori le palle” e “Per vincere bisogna correre”.

Fiorentina, confronto con i tifosi dopo il triplice fischio

La contestazione - si legge su FirenzeViola.it - è proseguita anche al termine della partita. Dopo il fischio finale, i calciatori della Fiorentina si sono presentati sotto il settore ospiti, dove sono stati duramente contestati dai sostenitori arrivati in Brianza per seguire la squadra. Un momento di forte tensione e delusione, con i tifosi che hanno espresso tutta la propria insoddisfazione per il pesante passivo e per il rendimento della formazione viola. I giocatori hanno poi lasciato il terreno di gioco e raggiunto gli spogliatoi a testa bassa, prendendo atto della rabbia del proprio pubblico.