Al termine del netto successo per 3-0 conquistato dal Monza contro la Fiorentina, l'attaccante biancorosso Gustavo Varela ha commentato così la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport.

Ci insegni a segnare un gol di tacco come quello che hai fatto stasera?

"No, è stato puro istinto, non è qualcosa che provo in allenamento. È arrivato un cross molto bello, ero lì vicino alla porta e ho deciso di provarci: se non ci provi non puoi farcela, ed è andata così".

Anche oggi hai messo a segno una doppietta, raggiungendo quota undici reti e tagliando il traguardo della doppia cifra.

"Continuo a ringraziare il Monza per avermi permesso di essere qui. È stato tutto pazzesco fino a questo momento: mi sento molto fortunato a far parte di questa realtà e spero soltanto di poter continuare su questa strada".

In Italia si parla già molto di te in chiave calciomercato: cosa ne pensi di tutte queste voci?

"È normale, fa parte del calcio. Oggi sto vivendo un grande momento, mentre domani potrebbe arrivarne uno negativo. Per questo cerco semplicemente di godermi il presente senza prestare attenzione alle notizie: a volte si parla bene e altre volte si parla male, ma questo è il mondo del football e io resto concentrato solo su quello che devo fare in campo".

Questa facilità nel trovare la porta fa parte del tuo DNA naturale?

"Penso di aver preso tutte le qualità da mio padre. Lui giocava come difensore centrale, quindi è stato proprio lui a insegnarmi come fare gol".