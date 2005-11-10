Successo importante del Monza, che vince 3-0 contro la Fiorentina nel posticipo del lunedì valevole per la 12ª giornata di Serie A, interrompendo una striscia di quattro ko consecutivi e salendo a 10 punti in classifica, appena sopra i viola fermi a 9. Al termine del match deciso dalla doppietta di Varela e dal gol di Robinson, il centrocampista biancorosso Matteo Pessina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Partiamo da questa sera: sono passati due anni e qualche giorno dalla tua ultima partita in Serie A, dopo che l'ultima gara disputata quest'anno era stata la finale contro il Catanzaro. Come ci si sente?

"Ci si sente bene quando si gioca, ma soprattutto quando si vince. Ho avuto questo piccolo infortunio, però adesso sto bene e sono contento perché posso aiutare la squadra. Abbiamo un grande allenatore che ci fa giocare bene, siamo tanti giovani e tanti italiani: mi piace stare in questo gruppo".

Siete infatti la squadra più giovane di questo campionato. Hai osservato i tuoi compagni anche da fuori, compreso quel giocatore che oggi ha firmato una doppietta con un gol di tacco nato da un tuo assist perfetto: l'avevate provata in allenamento?

"No, non l'avevamo provata, però ha fatto un movimento da attaccante vero. Quando io stoppo quel pallone, lui mi indica dove andrà e io lo capisco immediatamente, intuendo che la palla può entrare soltanto in quel modo. Avevo già visto un film nella mia testa in cui il pallone poteva finire in rete solo di tacco, perché si è inserito perfettamente tra due giocatori. È un grande calciatore e sta crescendo ancora tanto: gli vogliamo tutti bene perché è davvero un gran lavoratore, arrivato con la mentalità giusta in un campionato difficile come questo. Ci sta aiutando molto, siamo contenti e speriamo cresca ancora".

In conferenza stampa Juric ti ha rivolto uno dei complimenti più belli che un calciatore possa ricevere, affermando che alzi il livello e che esistono gli allenamenti con Pessina e quelli senza Pessina. Quanto gratifica un attestato simile a questo punto della tua carriera, in questa seconda fase della tua esperienza al Monza dopo il lungo infortunio?

"Sì, è sicuramente un complimento gratificante. Il mister mi conosce bene già da tempo e sa quale apporto posso dare alla squadra. Questi elogi mi fanno piacere anche perché credo che lui si riveda un po' in me: da giocatore era così e alzava sempre il livello. Pur essendo due calciatori diversi, lui era sempre aggressivo, teneva alto il ritmo e giocava con grande intensità e forza, quindi penso che anche per questo motivo apprezzi il contributo che do alla squadra".

Vuoi quindi dire che hai lo stesso carattere di Juric?

"Non esattamente, lui è molto più severo".

Da campione d'Europa avresti potuto ambire ancora a club molto importanti, essendo un centrocampista completo capace di abbinare qualità, dedizione e quantità. Perché hai scelto di restare nella tua terra, a Monza, dove sei nato?

"Sicuramente incide il legame con il territorio: io qui sono nato e sono cresciuto nel settore giovanile, poi sono stato un po' in giro e infine sono tornato. Mi è stata affidata la fascia da capitano, quindi per me è un bel progetto che mi rende davvero soddisfatto. Ho avuto l'opportunità di andare in squadre magari più blasonate, che potevano lottare per posizioni più alte o per l'Europa, anche se nella vita non si può mai dire dove potremo arrivare: intanto ci godiamo questa vittoria. Sono molto contento del percorso che stiamo facendo; anche la società ha le idee chiare e sa cosa vuole fare, avendo scelto un allenatore coraggioso e una linea di mercato altrettanto coraggiosa. Siamo tanti giovani e tanti italiani, questo ci fa piacere: sono davvero orgoglioso di essere il capitano di questa squadra".

A proposito del tuo attaccamento al gruppo, abbiamo notato un bel gesto in occasione del calcio di rigore: hai preso tu il pallone in mano, ma poi lo hai ceduto a Varela. Non so quali fossero le gerarchie, ma cos'è successo esattamente? Te lo ha chiesto lui?

"È un'annotazione giusta. Diciamo che il battitore designato potevo essere io, però in questo caso mi ha fatto davvero piacere lasciare il pallone a un ragazzo che si sta giocando anche il titolo di capocannoniere del campionato. Non me lo ha chiesto lui: sono stato io a dirgli spontaneamente di calciarlo, e direi che le cose sono andate anche molto bene".