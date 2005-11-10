Non mancano gli episodi arbitrali discussi nel successo per 3-0 del Monza contro la Fiorentina. Il primo arriva al 43', quando l'arbitro Daniele Doveri assegna un calcio di rigore ai brianzoli per un fallo di mano di Oulai su una conclusione di Gustavo Varela. La decisione è corretta: il braccio destro del centrocampista viola è molto largo e fuori dalla sagoma del corpo, rendendo evidente l'infrazione. Giusta anche la scelta di non estrarre il cartellino giallo. Dal dischetto Varela trasforma il penalty che sblocca la partita.

Kouadio-Mastantuono, contatto in area: qualche dubbio sul rigore non concesso

Al 51' è invece la Fiorentina a protestare per un contatto nell'area del Monza tra Kouadio e Mastantuono. Il difensore brianzolo tocca il ginocchio dell'argentino dopo che quest'ultimo ha anticipato il pallone. Non si tratta di un vero e proprio calcio, ma di un contatto di lieve entità, anche se il movimento del ginocchio di Mastantuono lascia qualche dubbio. Doveri decide di lasciar proseguire e il VAR non interviene. Una scelta condivisibile proprio per la limitata intensità del contatto: l'arbitro avrebbe potuto concedere il rigore, ma la decisione di campo non presenta gli estremi per una revisione.

Errore sul 3-0 del Monza: fallo di Mangas su Njie, la rete andava annullata

L'episodio più controverso arriva in occasione del terzo gol del Monza, realizzato da Jay Robinson. Nell'azione che porta alla rete, Mangas colpisce Njie al volto con il gomito sinistro. Un contatto molto duro che, pur avvenendo lontano dal pallone, avrebbe dovuto essere sanzionato. In questo caso sbagliano sia Doveri sia gli addetti al VAR, Volpi e Marini: il gioco andava interrotto per assegnare una punizione alla Fiorentina e la rete del 3-0 avrebbe dovuto essere annullata. Un errore significativo in una partita già caratterizzata da diversi episodi da moviola.