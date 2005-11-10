Matteo Paro, vice-allenatore del Monza, oggi in panchina al posto dello squalificato Ivan Juric contro la Fiorentina, nel post-partita si è espresso così ai microfoni di Dazn: "Varela? Gli ho fatto i complimenti, l'ho abbracciato. Sono felice per lui e per la squadra. Ci tenevamo molto a fare tre punti dopo le sconfitte, siamo molto contenti".

Sulla bella prova di Thiam.

"Sono contento. Lui è molto bravo nelle uscite alte, nel gioco con i piedi. Oggi ha fatto una prestazione importante e siamo molto contenti".

Sul ritorno di Pessina.

"Avevamo bisogno del suo rientro, è un giocatore d'esperienza e noi siamo parecchio giovani, quindi un po' di pesantezza in mezzo al campo per la gestione della gara ci serviva. Siamo felici abbia fatto un po' di minuti, è un gradito ritorno".

Si può pensare a un Monza senza Varela?

"Noi per ora ci lavoriamo, siamo contenti di averlo, poi vedremo cosa succederà. Per ora il ragazzo sta dimostrando grande spirito, grande impegno nel lavoro, nel migliorarsi. Siamo contenti per lui e per la squadra, poi vedremo. Ma lui deve continuare a lavorare forte qui, poi si vedrà".

Ora arrivano le partite contro le big.

"Ora affrontiamo squadre che sono nella parte alta della classifica. I ragazzi stanno lavorando da tanto tempo con noi, hanno un certo stile di gioco. Ogni partita è diversa, dovremo essere noi bravi come staff per fare degli aggiustamenti, ma sicuramente non ci snatureremo. Cercheremo di mettere in difficoltà anche le squadre di alta classifica e di fare punti".