Youth League, 5ª giornata: pareggio per il Como. Napoli travolto dal City 4-1
Luca Bargellini
Sono appena terminate le gare odierne valide per la 5ª giornata della Youth League. Per quanto riguarda le italiane pareggio 1-1 per il Como contro l'AEK Atene, mentre il Napoli è stato sconfitto 4-1 dal Manchester City. Di seguito il quadro completo dei risultati, il programma delle gare di domani e la classifica aggiornata:
YOUTH LEAGUE - 5ª GIORNATA
Bodo/Glimt-LASK 2-6
Galatasaray-Aston Villa 3-1
Arsenal-Borussia Dortmund 3-2
Como-AEK Atene 1-1
Slovan Bratislava-Betis 1-2
Feyenoord-Porto 0-1
Manchester City-Napoli 4-1
Lipsia-Lens 2-3
Real Madrid-PSV 3-3
Mercoledì 25 novembre
Percorso piazzate
Ore 12:00 - Sabah-Barcellona
Ore 13:00 - Shakhtar-Fenerbahçe
Ore 13:00 - Slavia Praga-Villarreal
Ore 14:00 - Sporting-Manchester United
Ore 15:00 - Club Brugge-Liverpool
Ore 15:00 - Inter-Stoccarda
Ore 15:00 - Lille-Bayern Monaco
Ore 16:00 - Atletico Madrid-Viking
Ore 16:00 - PSG-Roma
Percorso vincenti (ritorno 9 dicembre)
Ore 12:00 - Legia-Super Nova
Ore 13:00 - Dinamo Zagabria-Benfica
Ore 14:00 - Salisburgo-Stella Rossa Belgrado
Ore 16:00 - Dinamo Tiblisi-Fiorentina
Ore 17:00 - HJK-Stabaek
Ore 17:00 - Hradec Kralove-Kairat Almaty
Ore 17:00 - Sheriff Tiraspol-Maccabi Tel Aviv
Ore 17:30 - Flora-St. Patrick
Ore 18:00 - Hoffenheim-PAOK
Ore 20:00 - Glasgow Rangers-AZ Alkmaar
YOUTH LEAGUE - CLASSIFICA PERCORSO PIAZZATE
1. Real Madrid U19 – 13 punti (differenza reti+10)
2. Slavia Praga U19 – 12 punti (+7)
3. Feyenoord U19 – 12 punti (+6)
4. FC Porto U19 – 12 punti (+2)
5. Villarreal U19 – 10 punti (+9)
6. Atletico Madrid U19 – 10 punti (+8)
7. PSV U19 – 10 punti (+5)
8. Viking U19 – 9 punti (+3)
9. Lens U19 – 9 punti (0)
10. Liverpool U19 – 8 punti (+4)
11. Betis U19 – 8 punti (+3)
12. Roma U19 – 7 punti (+6)
13. Borussia Dortmund U19 – 7 punti (+5)
14. PSG U19 – 7 punti (+4)
15. Club Brugge U19 – 7 punti (+3)
16. LASK U19 – 7 punti (+2)
17. Sporting U19 – 7 punti (+2)
18. Lille U19 – 7 punti (+2)
19. Arsenal U19 – 7 punti (0)
20. Manchester City U19 – 7 punti (0)
21. AEK U19 – 6 punti (-2)
22. Barcellona U19 – 5 punti (0)
23. Galatasaray U19 – 5 punti (-1)
24. Como U19 – 5 punti (-1)
25. Stoccarda U19 – 4 punti (+2)
26. Manchester United U19 – 4 punti (+1)
27. Bayern Monaco U19 – 4 punti (0)
28. Inter U19 – 4 punti (-3)
29. Aston Villa U19 – 4 punti (-4)
30. Napoli U19 – 3 punti (-10)
31. Slovan Bratislava U19 – 3 punti (-11)
32. Bodo/Glimt U19 – 3 punti (-14)
33. RB Lipsia U19 – 1 punto (-10)
34. Shakhtar U19 – 0 punti (-6)
35. Fenerbahce U19 – 0 punti (-7)
36. Sabah FC U19 – 0 punti (-15)