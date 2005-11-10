Mister Fabio Pisacane, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Milan, ha speso belle parole per la squadra allenata da Amorim. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Cagliari.

Il pensiero di Pisacane sul Milan

Che Milan ti aspetti domani?

"Mi aspetto una squadra che viene per fare risultato pieno. Anche se Amorim ha detto di essere preoccupato, questo non ci deve fare abbassare le antenne perché immagino come funziona questo giochino e spero che i ragazzi recepiscano il messaggio in maniera diversa. Se pensiamo di trovare un Milan stanco, sbagliamo. Noi dobbiamo fare tutto per portare a casa un risultato positivo".

Quale pensi sia il giocatore più difficile da fermare domani?

"Sono tanti i giocatori ai quali dovremmo prestare massima attenzione. Penso a Rabiot, a Jashari se dovesse mancare Modric. Anche Gonçalo Ramos e Cisse sono pericolosi. Hanno un parco giocatori di grandissimo livello. È difficile pensare di fermarne solo uno. Dobbiamo fare una partita importante per cercare di limitarli e sfruttare quello che poi creeremo".

Come si ferma una squadra come il Milan?

"Mettendo in campo tutta la nostra qualità. Sappiamo che il Milan è una squadra forte, con una rosa importante e un grande allenatore. Non possiamo pensare di fare tre punti senza mettere qualcosa in più".