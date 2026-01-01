Finalmente Chiesa: è titolare nel Liverpool in FA Cup, contro il Brighton
Finalmente una vera chance per Federico Chiesa: Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha deciso di schierarlo titolare nella formazione che affronterà il Brighton nel quarto turno di FA Cup, che inizierà a breve.
Non ci sono cambiamenti in porta fra i Reds, con Alisson Becker che resta tra i pali al posto di Giorgi Mamardashvili, mentre Curtis Jones e Dominik Szoboszlai tornano entrambi dal primo minuto, con uno dei due che probabilmente sostituirà l'infortunato Wataru Endo come terzino destro. Nonostante il turnover, presenti altri "titolarissimi" ome Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Mohamed Salah e Cody Gakpo. Ricordiamo che la gara che si giocherà ad Anfield Road sarà di sola andata: chi vince si qualifica per gli ottavi di finale della FA Cup.
Le formazioni ufficiali di Liverpool-Brighton
Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Jones, Mac Allister; Salah, Wirtz, Chiesa; Gakpo.
Brighton (4-3-3): Steele; Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Gross, Baleba, Hinshelwood; Gomez, Kostoulas, Howell.
Venerdì 13 febbraio
Hull City-Chelsea 0-4
Wrexham-Ipswich Town 1-0
Sabato 14 febbraio
Burton Albion-West Ham 0-1 dts
Norwich City-West Brom 3-1
Southampton-Leicester City 2-1 dts
Burnley-Mansfield Town 1-2
Manchester City-Salford City 2-0
18.45 Aston Villa-Newcastle (in corso)
21.00 Liverpool-Brighton
Domenica 15 febbraio
13.00 Birmingham-Leeds
14.30 Grimsby Town-Wolverhampton
15.00 Stoke City-Fulham
15.00 Oxford United-Sunderland
17.30 Arsenal-Wigan
Lunedì 16 febbraio
20.30 Macclesfield-Brentford
Martedì 3 marzo
20.45 Port Vale-Bristol City