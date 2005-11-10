Follia Parma: Corvi cerca la ripartenza dal basso, Sucic ruba palla e fa 1-0 per l'Inter

Inter che passa in vantaggio a San Siro con un regalo del Parma: Corvi prova la ripartenza dal basso e serve con una palla molto insidiosa Keita, aggredito immediatamente dal pressing alto di Sucic. Il centrocampista ruba palla e conclude di prima intenzione, facendo passare in vantaggio i nerazzurri.

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