Follia Parma: Corvi cerca la ripartenza dal basso, Sucic ruba palla e fa 1-0 per l'Inter
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Simone Lorini
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Oggi alle 18:14Serie A
autore Simone Lorini
10.10.2026 18:14Serie A
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Inter che passa in vantaggio a San Siro con un regalo del Parma: Corvi prova la ripartenza dal basso e serve con una palla molto insidiosa Keita, aggredito immediatamente dal pressing alto di Sucic. Il centrocampista ruba palla e conclude di prima intenzione, facendo passare in vantaggio i nerazzurri.
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