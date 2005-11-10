L'Inter si prepara alla sfida di Champions League contro lo Stoccarda. La squadra di Chivu deve dimostrare, prima di tutto a sé stessa, di potersi mettere alle spalle i campanelli d'allarme mostrati in queste settimane. L'ex centrocampista nerazzurro, Stephane Dalmat, in una intervista a Virgilio ha detto la sua su Lautaro e compagni: "L'Inter di oggi secondo me non è ancora al livello dell'anno scorso. Prende troppi gol. Manca un difensore tipo Acerbi o un giocatore che abbia molta esperienza per aiutare i giovani dietro", le sue parole.

Poi ha aggiunto: "Le altre squadre cominciano a conoscere come gioca l'Inter: da Inzaghi fino a Chivu il 3-5-2 è sempre lo stesso. Penso che in un momento debbano cambiare un po' modulo, passare al 4-4-2. Dobbiamo provare una o due volte per avere un'arma in più per destabilizzare le altre squadre".

E ancora: "Ma a livello di qualità abbiamo una rosa fortissima. Però siamo ancora, per la Champions League, secondo me sotto squadre come PSG, Real Madrid e Monaco. La cosa più importante è essere forti a partire da febbraio e marzo. Il campionato è lungo. Sì, è lungo perché siamo ancora a metà del campionato. Io preferisco vedere un'Inter che oggi sta bene, ma che può ancora migliorare e sarà ancora più forte tra il campionato italiano e la Champions.

Il retroscena di Dalmat: "Potevo andare a Milan e Lazio"

Spazio ad un retroscena: "Sarei potuto andare al Milan e alla Lazio. Ho avuto anche un contatto con l’Arsenal nel periodo di Marsiglia. L’Inter è sempre stata la squadra giusta per me. È stato un grande onore vestire la maglia nerazzurra. Quelle nominate in precedenza erano tutte squadre da sogno, ma alla fine ho fatto la scelta che sentivo più mia".