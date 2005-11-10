Moreira e il peso della 22 di Kakà: "Tocca a me dimostrare che posso seguire la sua strada"
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 13:15Serie A
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31.10.2026 13:15Serie A
L'esterno belga non ha paura della maglia che indossa e del peso del suo predecessore Kakà. Le sue parole in vista del derby con l'Inter.
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Diego Moreira è pronto a vivere il suo primo derby milanese. Intervistato dai colleghi di DAZN per il format "Rember the name", l'esterno belga ha commentato tra i vari temi anche il peso della maglia rossonera indossata da Ricardo Kakà. Di seguito la sua risposta in merito.
Moreira e l'eredità di Kakà al Milan
"Volevo il 7 quando sono arrivato, quando ho saputo che era disponibile potevo cambiarlo, ma sono felice del 22. È un onore, e ora tocca a me dimostrare che posso seguire la sua strada, perché lui ha lasciato un'eredità qui. So che lui ha segnato il suo primo gol proprio contro l'Inter. È una delle partite più importanti d'Europa, quindi siamo carichi. Se potessi giocare questa partita, morirei per la mia squadra. Non vedo l'ora".
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