Moreira e il peso della 22 di Kakà: "Tocca a me dimostrare che posso seguire la sua strada"

Diego Moreira è pronto a vivere il suo primo derby milanese. Intervistato dai colleghi di DAZN per il format "Rember the name", l'esterno belga ha commentato tra i vari temi anche il peso della maglia rossonera indossata da Ricardo Kakà. Di seguito la sua risposta in merito.

Moreira e l'eredità di Kakà al Milan

"Volevo il 7 quando sono arrivato, quando ho saputo che era disponibile potevo cambiarlo, ma sono felice del 22. È un onore, e ora tocca a me dimostrare che posso seguire la sua strada, perché lui ha lasciato un'eredità qui. So che lui ha segnato il suo primo gol proprio contro l'Inter. È una delle partite più importanti d'Europa, quindi siamo carichi. Se potessi giocare questa partita, morirei per la mia squadra. Non vedo l'ora".